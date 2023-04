Jhonatan Restrepo wint in ere herstelde Giro di Reggio Calabria, Bart Lemmen vijfde

Jhonathan Restrepo heeft zondag de Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria (1.1) gewonnen. De 28-jarige Colombiaan van GW Shimano-Sidermec was de snelste van een kopgroep van veertien. De Nederlander Bart Lemmen eindigde als vijfde.

De Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria (1.1) stond voor het eerst sinds 2012 op het programma. Het parcours bevatte met de Passo Zomaro (22,2 km aan 4,2%) en de Monte Sant’Ella (4,6 km aan 6,2%) twee serieuze beklimmingen, maar de laatste 45 kilometer waren vlak of in dalende lijn. Eenmaal in de fase, had zich al een kopgroep van veertien afgescheiden.

Daarbij maar liefst zes renners van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè. Het Italiaanse ProTeam wist het overtal in de finale echter niet uit te spelen, want hun eerste renner (Filippo Magli) eindigde op plek zes. De sprint van het groepje werd in plaats daarvan gewonnen door eenling Jhonathan Restrepo, die de Argentijn German Nicolás Tivani (Corratec) en thuisrijder Mirco Maestri (EOLO-Kometa) naar de plaatsen twee en drie verwees.

Bart Lemmen kwam als vijfde over de streep. Het is voor de 27-jarige renner van Human Powered Health zijn tweede top-vijfklassering van dit seizoen, zijn eerste seizoen als beroepsrenner Eerder werd hij al vierde in de door Jonas Vingegaard gewonnen slottijdrit van O Gran Camiño. Na die chronoproef sprak hij uitgebreid met WielerFlits over zijn eerste maanden bij de profs en zijn weg daar naartoe.

