Youri IJnsen • donderdag 12 oktober 2023 om 10:36

Jetse Bol gaat nog een jaar door

Hij is inmiddels 34 jaar, maar ook komend seizoen zien we Jetse Bol terug in het profpeloton. De Noord-Hollander heeft zijn contract bij Burgos-BH met één jaar verlengd, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe. Hij reed vorige maand voor de zevende opeenvolgende keer de Vuelta a España uit.

Bol kende een opvallende carrière. Hij won als belofte van Rabobank lastige rittenkoersen zoals Olympia’s Tour (twee keer) en Le Triptique des Monts et Châteaux. In 2012 maakte hij samen met Wilco Kelderman de overstap naar de hoofdmacht. Een jaar later kwam hij in Parijs-Tours 350 meter tekort voor de zege. Maar in die drie seizoenen kon de allrounder het niet helemaal bolwerken, waarna hij eind 2014 geen nieuw contract kreeg.

De Noord-Hollander kon zelfs helemaal geen profverbintenis vinden en moest twee stappen terug doen naar Join-S|De Rijke. Namens die ploeg won hij voor een derde keer Olympia’s Tour, nog altijd een record. Na twee sterke jaren kon hij terugkeren op profniveau en dat deed hij bij het Colombiaanse Manzana Postobon. In het felroze tenue reed hij opnieuw zeer verdienstelijk en in de Vuelta bekroonde hij dat bijna met een dag in de rode leiderstrui.

Toen de Colombianen een jaar later financieel in zwaar weer terechtkwamen, maakte Bol – die getrouwd is met een Mexicaanse en al jaren in het Spaanse Girona woont – halverwege het seizoen de overstap naar Burgos-BH. Namens die ploeg was hij in 2019 heel dichtbij een ritzege in de Vuelta. Bol gaf die overwinning echter weg aan ploegmaat en vluchtmakker Ángel Madrazo. Hij is ook jaarlijks op de afspraak in de Ordiziako Klasika.

Alex Molenaar

Voor volgend jaar staan er, inclusief Bol, negen renners onder contract bij Burgos-BH. De meest bekende naam is klimtalent Alejandro Franco (22). Tot 2023 reed er met Alex Molenaar (die een Spaanse moeder heeft) nog een tweede Nederlander bij de ploeg. Hij reed dit seizoen verdienstelijk in de rondte voor de Spaanse Continental-ploeg Electro Hiper Europa, maar heeft voor komend jaar nog geen contract. Israel-Premier Tech vroeg in de zomer wel zijn gegevens op.