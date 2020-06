Jesús Herrada over herstart seizoen: “Geen tijd om uit te rusten” vrijdag 26 juni 2020 om 12:47

Jesús Herrada kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden, maar de renner staat ook stil bij de volle kalender. “We hebben straks geen tijd om uit te rusten of hoogtestages in te lassen”, zo vertelt Herrada aan het Spaanse Zikloland.

De 29-jarige Herrada besloot in de winter om zijn pijlen te richten op de Giro d’Italia en Vuelta a España, maar door de coronacrisis moest de explosieve klimmer weer terug naar de tekentafel. Herrada heeft na overleg met zijn ploeg Cofidis besloten om de Tour de France met de Vuelta te combineren. “Een combi Giro-Vuelta is nu niet meer mogelijk.”

Hoofddoel

“Mijn hoofddoel is nu dus weer de Tour de France. Het zal een hele interessante ronde worden, gezien het atypische parcours. Ik zie dat we in de eerste week meer zware etappes krijgen voorgeschoteld. Dat is wellicht een goede ontwikkeling, het kan er namelijk voor zorgen dat de nervositeit in het peloton wat verdwijnt”, zo denkt Herrada.

De Spanjaard zal voor de Ronde van Frankrijk nog deelnemen aan de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, de Tour de l’Ain, Ronde van Lombardije en het Spaans kampioenschap in Jaén. “Vier interessante wedstrijden”, zo vat Herrada het samen. “Ik won vorig jaar al de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en ik kijk echt uit naar de Ronde van Lombardije.”

Ronde van Lombardije

“Lombardije is een hele mooie wedstrijd, maar ik heb er nog nooit goed gepresteerd. Ik ben vaak wat vermoeid aan het einde van het seizoen, maar dat zal nu niet het geval zijn. Ik hoop dan ook op een goede uitslag. Verder hebben we nog de Spaanse kampioenschappen. Het parcours schijnt erg lastig te zijn, wat alleen maar in mijn voordeel speelt.”

Herrada zal na de Tour nog naar België reizen voor de Ardennenklassiekers, om zijn seizoen te beëindigen met de Vuelta. “Ik droeg in 2018 even de rode leiderstrui en vorig jaar wist ik een etappe te winnen. Ik hoop ook dit jaar weer succesvol te zijn.” De Spanjaard won vorig jaar maar liefst zes wedstrijden voor zijn Franse werkgever.

Spaans kampioenschap

Herrada zal op zondag 23 augustus dus deelnemen aan het Spaans wegkampioenschap in de provincie Jaén. Het was al bekend dat de eliteheren meerdere lokale rondes krijgen voorgeschoteld tussen Úbeda en Baeza. De organisatie heeft gisteren bekendgemaakt dat er een circuit klaarligt van 25 kilometer met telkens 500 hoogtemeters.

“Het belooft een bijzonder lastig, atypisch maar ook schitterend kampioenschap te worden, mede door de hitte”, aldus Pascual Momparler, de bondscoach van de Spaanse selectie. “De fans zullen zeker genieten van de koers.”