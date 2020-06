Provincie Jaén ontvangt dit jaar Spaans kampioenschap donderdag 18 juni 2020 om 15:42

De Spaanse kampioenschappen zullen dit jaar plaatsvinden van 21 tot en met 23 augustus in de provincie Jaén, zo heeft de Spaanse wielerfederatie laten weten. De eliteheren krijgen meerdere lokale rondes voorgeschoteld tussen Úbeda en Baeza.

De plannen van de Spaanse wielerbond zijn inmiddels goedgekeurd door de UCI. Dit betekent dat renners als Alejandro Valverde, Luis León Sánchez en Iván García eind augustus een gooi kunnen doen naar de Spaanse titel. De elitemannen komen, als de gezondheidssituatie het toelaat, zondag 23 augustus in actie.

Het wielerevenement begint twee dagen eerder met verschillende tijdritkampioenschappen in en rond het plaatsje Cazorla. In het weekend van 22 en 23 augustus strijden – naast de eliteheren – ook de U23-renners en elitevrouwen om nationale titels op de weg.

Alejandro Valverde wist zich vorig jaar voor de derde keer in zijn carrière te kronen tot Spaans wegkampioen. De renner van Movistar wist in zijn thuisstreek Murcia als eerste over de streep te komen, voor Luis León Sánchez (eveneens afkomstig uit Murcia) en Jesús Herrada.