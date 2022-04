Jesús Herrada is de beste in Classic Grand Besançon Doubs

Jesús Herrada heeft beslag gelegd op de tweede Classic Grand Besançon Doubs. Op de slotklim naar Montfaucon was de Spaanse klimmer van Cofidis de beste. Zijn ploegmaat Victor Lafay was tweede en maakte het feest voor het Franse WorldTeam compleet.

In Oost-Frankrijk, in de buurt van de Jura en de grens met Zwitserland, werd vandaag de tweede editie van de heuvelachtige eendaagse Classic Grand Besançon Doubs verreden. Vorig jaar werd deze wedstrijd gewonnen door Biniam Girmay, maar de Eritreeër was deze keer niet van de partij. De 177,5 kilometer lange koers kende een lastige slotfase met de beklimming van de Côte de La Malate en de slotklim naar Montfaucon, met een gemiddelde stijging van 8,7% en een maximale hellingsgraad van 11,5%.

Vanuit de start barstte de strijd om de vlucht van de dag los, terwijl het tempo meteen zeer hoog lag. Vervolgens ontstond een kopgroep met zes man. Stéphane Rossetto (St Michel-Auber93), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Fabien Doubey (TotalEnergies), Maxime Bouet (Arkéa Samsic), Adrien Lagrée (B&B Hotels-KTM) en Pau Miquel (Kern Pharma) sloegen de handen ineen en reden lange tijd drie à vier minuten uit voor het peloton, waar aanvankelijk AG2R Citroën en Cofidis controleerden.

Later ging ook Groupama-FDJ mee op kop rijden. Op zestig kilometer van de aankomst ging het peloton versnellen, waardoor de voorsprong van de koplopers begon terug te lopen. Lagrée was even later als eerste eraf. Op de Côte de La Malate waren er verschillende aanvallen vanuit het peloton, waardoor het verschil met de vlucht steeds verder slonk. In de laatste dertig kilometer viel Doubey aan vanuit de kopgroep en de renner van Arkéa-Samsic probeerde het alleen. Met nog achttien kilometer te koersen werd hij als laatste vroege vluchter bijgehaald.

Alles komt aan op de slotklim

In aanloop naar de laatste klim was het peloton al fors uitgedund. Onder anderen Aurélien Paret-Peintre, Rémy Rochas en Alexis Vuillermoz probeerden op de slotklim het verschil te maken. Het was echter Jesús Herrada die de beslissende versnelling in huis had. Met een kleine voorsprong op de rest kwam de Spaanse klimmer als winnaar over de streep. Victor Lafay was tweede, Alexis Vuillermoz derde. Steff Cras en Élie Gesbert maakten de top vijf compleet. Voor Herrada was het zijn eerste overwinning van het seizoen.