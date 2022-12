Jesse Vandenbulcke volgt Marjolein van ’t Geloof naar Human Powered Health

Jesse Vandenbulcke kon ondanks een doorlopend contract niet blijven bij het noodlijdende Le Col-Wahoo, maar heeft inmiddels een nieuwe ploeg gevonden. De voormalig Belgisch kampioene zal in 2023 uitkomen voor het vrouwenteam van Human Powered Health. Met het aantrekken van Vandenbulcke heeft deze Amerikaanse formatie de selectie voor volgend jaar compleet.

Vandenbulcke bewandelt door haar keuze voor Human Powered Health hetzelfde pad als de Nederlandse Marjolein van ’t Geloof, van wie eerder al bekend werd dat ze Le Col-Wahoo zal verruilen voor de Amerikaanse Women’s World Tour-formatie. “Ik ben blij om onderdeel te worden van Human Powered Health terwijl het doorgroeit naar een hoger niveau”, zegt Vandenbulcke in een reactie op de site van Human Powered Health. “Ik kijk erg uit naar het hebben van nieuwe ervaringen.”

De 26-jarige Gentenaar wil zichzelf vooral tonen in de Vlaamse klassiekers. “Ik hou de klimmetjes in die klassiekers. Wedstrijden met koude, regen en wind zijn mijn type wedstrijden”, aldus de Belgisch kampioene van 2019. Dat jaar reed Vandenbulcke voor Doltcini-Van Eyck Sport, de twee jaar erop kwam ze uit voor Lotto Ladies Soudal. Die laatste ploeg verruilde ze afgelopen winter voor Le Col-Wahoo. Ze werd dit jaar onder andere tweede in de Grote Prijs Beerens (1.1), achter de eerdergenoemde Van ’t Geloof.

Met Vandenbulcke erbij bestaat de selectie van Human Powered Health in 2023 uit vijftien rensters. Drie daarvan komen uit Nederland, namelijk Van ’t Geloof, Marit Raaijmakers en Nina Buijsman. Vandenbulcke is de enige Belgische.

Selectie Human Powered Health (vrouwen) voor 2023

Alice Barnes

Nina Buijsman

Henrietta Christie

Antri Christoforou

Katie Clouse

Mieke Kröger

Makayla MacPherson

Barbara Malcotti

Daria Pikulik

Marit Raaijmakers

Marjolein van ’t Geloof

Jesse Vandenbulcke

Kaia Schmid

Lily Williams

Eri Yonamine