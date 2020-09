Jesper Hansen vervangt Covid-19 positieve Magnus Cort in Deense WK-selectie woensdag 16 september 2020 om 11:04

Magnus Cort testte zondag positief op Covid-19. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de Deense WK-selectie. Bondscoach Anders Lund vervangt de renner van EF Pro Cycling door Jesper Hansen.

Magnus Cort ging maandag niet meer van start in de slotrit van de Tirreno Adriatico nadat hij zondag positief testte op Covid-19. Een hertest bevestigde dat eerste resultaat. Dat bevestigde de Deens bondscoach Anders Lund aan de website Feltet.dk.

Cort vertoonde volgens Lund ook symptomen. “Hij is nu thuis in het Spaanse Girona, waar hij in isolatie is”, aldus de bondscoach. “Het is duidelijk dat hij nu eerst wat tijd moet nemen om opnieuw gezond te worden. Een WK-selectie is ook geen optie meer, want hij zal ook te maken hebben met vormverlies.”

Jesper Hansen van Team Cofidis wordt Corts vervanger in de Deense selectie. “Jesper rijdt momenteel ook sterk. Hij heeft overigens het juiste profiel om op dit zware parcours naar behoren te presteren”, besluit Lund.