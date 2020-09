WK 2020: Denemarken zonder titelverdediger Mads Pedersen maandag 14 september 2020 om 10:08

Titelverdediger Mads Pedersen gaat zijn wereldtitel niet verdedigen tijdens het WK wielrennen, dat over een kleine twee weken in Imola wordt gehouden. De Deen meldde zich bij de nationale bond af omdat het parcours hem niet ligt. Jakob Fuglsang is de kopman in de Deense selectie.

De Deense bondscoach Anders Lund heeft zijn selectie voor de WK-wegwedstrijd gebouwd rond Jakob Fuglsang, die mag proberen de wereldtitel in eigen land te houden. “Het is een klassiek en zwaar WK-parcours. De route is op het lijf geschreven van renners als Jakob Fuglsang”, liet Lund weten. “Fuglsang gebruikt Tirreno-Adriatico als pure voorbereiding en gaat direct daarna nog op hoogtestage. Hij volgt een strakke planning.”

Volgens de bondscoach is Fuglsang een van de vijf à tien renners die tot de kanshebbers behoren tijdens het WK. “Het doel is een topresultaat en als Jakob zijn dag heeft, zou het niet ambitieus zijn om niet voor een medaille te gaan. Hij is een van de mannen die met de overwinning aan de haal kan gaan.” Fuglsang wordt in Imola omringd door onder anderen Michael Valgren, Magnus Corst en Christopher Juul-Jensen.

Voor de individuele tijdrit gokt Denemarken op Kasper Asgreen en Mikkel Bjerg.

Selectie Denemarken voor WK wielrennen in Imola 2020

Jakob Fuglsang

Magnus Cort

Niklas Eg

Jonas Gregaard

Mikkel Honoré

Christopher Juul-Jensen

Casper Pedersen

Michael Valgren

Individuele tijdrit

Kasper Asgreen

Mikkel Bjerg