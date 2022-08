Jérôme Pineau over Paris Cycling Club-project: “We praten nog met Cavendish”

Jérôme Pineau heeft zich in Le Télégramme uitgelaten over het project van Paris Cycling Club, zoals zijn huidige ploeg B&B Hotels-KTM volgend jaar gaat heten. Hij verwacht eind september de officiële presentatie en verklapt dat er de nodige transfers volgen. “We hebben vijf renners uit de WorldTour aangetrokken. En met Mark Cavendish zijn we nog aan het praten”, aldus Pineau.

“Alles komt goed met onze ploeg”, vertelt de ploegbaas van het Franse ProTeam. “We zijn nu met de details bezig, maar voordat ik met de pers praat moet ik met mijn collega’s en partners praten. Ik kan me voorstellen dat mensen erover gaan praten en dat er vragen zijn. Maar ik heb die zelf niet. De naam van onze profploeg gaat Paris zijn en het budget gaat ongeveer 15 miljoen euro zijn. Eind september wordt het project nader toegelicht.”

Pineau heeft voor volgend seizoen 26 renners op papier. “Daar zitten de contractverlengingen, die binnenkort bekend worden, bij. En als we de kans krijgen, mikken we op 28 renners. Op dit moment heb ik ook vijf renners uit de WorldTour aangetrokken”, zegt hij. Onder hen Nederlanders Cees Bol en Ramon Sinkeldam. “Die vijf versterken ons op alle gebieden. Verder kijken we ook nog rond. Ik was bijna rond met Michael Matthews, maar hij bleef uiteindelijk liever bij BikeExchange-Jayco.”

Mark Cavendish

De naam van Mark Cavendish werd al gelinkt aan Paris Cycling Club. “We zijn aan het praten”, bevestigt Pineau. “Maar hij hoort niet bij de vijf met wie we al rond zijn. Ik zou heel graag willen dat Cavendish naar ons toe komt, maar het ligt ingewikkeld. Het lijken wel onderhandelingen rondom een voetballer. Hij wil graag naar ons komen, maar hij wil ook niet afbouwen. Als hij komt, zal het zijn om te winnen. Laten we zeggen dat de kans nu 50-50 is.”

“Onze nieuwe vrouwenploeg zal dezelfde naam hebben als onze mannenploeg. We hebben twaalf rensters en die transfers hebben we allemaal al rond, al is dat niet makkelijk geweest”, aldus Pineau. Namen wil hij nog niet noemen. “Maar ik zei eerder al dat ik Audrey Cordon-Ragot heel graag in mijn team zou willen hebben.”