Jenthe Biermans sprint naar zege in Muscat Classic

Jenthe Biermans heeft na een lastige finale de Muscat Classic in Oman op zijn naam geschreven. De Belgische coureur van Arkéa-Samsic was de snelste van een flink uitgedund peloton, dat was overgebleven na een heuvelachtige slotfase. Hij klopte landgenoot Jordi Warlop van Soudal Quick-Step. Biermans tekent met zijn zege voor de eerste zege van het seizoen voor zijn Franse ploeg.

Kort na de start reed een eenzame vluchter weg van het peloton. Het was de Japanner Manabu Ishibashi, een ploeggenoot van Raymond Kreder bij JCL Team Ukyo. Het peloton geloofde het wel en gaf Ishibashi een voorsprong van liefst zeventien minuten.

Soudal Quick-Step, Lotto Dstny, Movistar en Equipo Kern Pharma besloten daarop toch de vaart in het peloton te brengen. In het tweede deel van de koers ging de voorsprong snel achteruit. Op het programma stonden meerdere heuvels, zoals die van Hamriyah (900 meter aan 10,1%), Al Jissah (1,1 km aan 10%) en Wadi Al Kabir (2,1 km aan 7,3%).

Ook BORA-hansgrohe, Astana Qazaqstan en Uno-X meldden zich van voren in de heuvelzone om hun sprinters veilig van voren te houden. Mede door die versnelling werd het verschil teruggebracht tot vier minuten, op vijftig kilometer van de meet. Het tempo bleef hoog en zo werd Ishibashi niet veel later ingerekend.

Klein peloton blijft over

De finale begon vervolgens op twintig kilometer van de meet. Deze werd gekleurd door de beklimmingen van Hamriyah (900 meter aan 10,1%) en Al Jissah (1,1 km aan 10%). Het peloton kwam als een groot lint over de eerste klim, waarna de eerste demarrages volgden. Een twintigtal renners wist zich los te weken van het peloton, maar kon niet vooruit blijven.

Tien kilometer voor de meet volgde een hergroepering, waardoor het moest gebeuren op Al Jissah, met de top op vier kilometer van de meet. Op die klim werd het peloton flink uitgedund door meerdere demarrages, maar geen enkel groepje geraakte echt weg. Een klein peloton daalde zo af richting finishplaats Al Bustan, waar Jenthe Biermans in de chaos naar de zege sprintte.

Geen enkele ploeg kon namelijk een goed treintje op de rails zetten en heel veel pure sprinters, zoals Mark Cavendish en Tim Merlier, zaten niet meer in de groep. Dat bood kansen voor de mannen van de tweede of derde lijn. Biermans kwam er in de laatste rechte lijn goed uit en klopte landgenoot Jordi Warlop (Soudal Quick-Step) en Andrea Vendrame (AG2R Citroën).