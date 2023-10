donderdag 12 oktober 2023 om 11:11

Jens Keukeleire hangt fiets aan de haak: “Het was echt een geweldige reis”

Jens Keukeleire rijdt momenteel de Gree-Tour of Guangxi in China, maar dit is ook meteen de laatste wedstrijd uit zijn carrière. De 34-jarige Belg heeft op social media namelijk zijn afscheid aangekondigd.

“So this is it…”, begint Keuleire zijn post op Instagram. “Ik ben net over de streep gekomen van de eerste rit van mijn laatste wedstrijd. Ik weet nog niet helemaal zeker wat de toekomst zal brengen, maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat het verleden fantastisch was. Wat begon als een kort fietstochtje met Jeroen Laleman op 15-jarige leeftijd, komt nu ten einde.”

“Het was echt een geweldige reis. Ik had het geluk dat ik veertien jaar op het hoogste niveau kon fietsen en over de hele wereld kon reizen met te doen wat ik graag doe. Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens mijn wielercarrière. Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik wil natuurlijk wel mijn vrouw in het bijzonder bedanken. We hebben dit avontuur samen beleefd en ik had het zonder jou niet kunnen doen.”

Keukeleire werd in 2010 prof bij het Franse Cofidis en reed vervolgens voor Orica GreenEDGE (2012-2017), Lotto Soudal (2018-2019) en tot slot EF Education-EasyPost (2021-2023). Op zijn palmares prijken elf overwinningen bij de beroepswielrenners. Keuleleire, die in zijn beginjaren te boek stond als een sterke sprinter en veelbelovende klassiekerrenner, boekte zijn grootste zege in 2016.

Dat jaar was de Belg namelijk de snelste in de twaalfde etappe van de Vuelta a España. In Bilbao versloeg hij, in een sprint met een omvangrijke groep, Maxime Bouet en Fabio Felline. Hij won in zijn carrière onder meer ook twee keer de Baloise Belgium Tour, Nokere Koerse, Le Samyn, de Driedaagse van West-Vlaanderen en twee etappes in de Ronde van Burgos. In 2017 was hij ook dicht bij de zege in Gent-Wevelgem, maar werd hij in een sprint-à-deux geklopt door zijn landgenoot Greg Van Avermaet.