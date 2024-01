woensdag 3 januari 2024 om 15:27

Jens Keukeleire en Luuc Bugter nieuwe ploegleiders Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck heeft Jens Keukeleire (35) en Luuc Bugter (30) toegevoegd aan de technische staf. De oud-wielrenners uit België en Nederland worden er ploegleider. Keukeleire is net gestopt, terwijl Bugter overkomt van Human Powered Health, waar hij afgelopen seizoen achter het stuur zat.

Keukeleire sloot in oktober 2023 zijn loopbaan af in de Tour of Guangxi in China. “Het was echt een geweldige reis. Ik had het geluk dat ik veertien jaar op het hoogste niveau kon fietsen en over de hele wereld kon reizen met te doen wat ik graag doe”, vertelde de voorjaarscoureur van toen nog EF Education-EasyPost.

Bugter was jarenlang actief als wielrenner in het Nederlandse continentale circuit, bij ploegen als Baby Dump, Join-S|De Rijke en BEAT Cycling Club. Bij die laatste ploeg sloot hij eind 2021 zijn carrière af om er als sportief directeur verder te gaan. Na een jaar maakte hij de overstap naar het ProTeam van Human Powered Health. De Amerikaanse mannenploeg hield eind 2023 echter op te bestaan.

Bij Alpecin-Deceuninck – dat een WorldTeam en een continentale opleidingsploeg heeft – zijn Keukeleire en Bugter onder meer de vervangers van Bart Leysen, die de overstap maakt naar de staf van het ambitieuze Tudor-project van Fabian Cancellara.