maandag 6 november 2023 om 18:48

Jens Dekker werkt, een week na val in Maasmechelen, alweer virtuele training af

Jens Dekker kwam een week geleden ten val in de Wereldbeker van Maasmechelen en brak hierbij zijn spaakbeen, maar de 25-jarige Nederlander heeft inmiddels alweer een eerste trainingsritje achter de rug. Dekker was vandaag drie uur actief op het virtuele fietsplatform Zwift.

“Ik begon zondag met een proefrit en nu ben ik weer aan het opbouwen, te beginnen met een redelijk eenvoudige rit van drie uur. More to come…”, laat Dekker weten via social media. Dekker zat maandag dus goed drie uur op de rollen, goed voor een totale afstand van net iets meer dan honderd kilometer, aan een gemiddelde van 33,2 kilometer per uur.

De Nederlander, die bezig is aan zijn comebackseizoen als veldrijder, kwam op zondag 29 oktober hard ten val in de Wereldbeker van Maasmechelen en brak daarbij zijn spaakbeen. Hij zal de komende weken niet in actie komen. “Tijd om de afstandskampioen van de maand november te worden op Zwift”, grapte hij eerder al op X.

In 2016 werd Dekker wereldkampioen bij de junioren, maar de renner had vanaf 2017 verschillende gezondheidsklachten. Sinds 2020 kwam hij niet meer in actie, maar in september dit jaar keerde Dekker terug in koers. In de tien UCI-crossen die hij tot nog toe reed, stond de coureur van ZPPR.nl-Orange Babies zes keer op het podium. In Spanje wist hij al een C2-cross en een C1-cross te winnen.