maandag 11 september 2023 om 10:39

Jens Dekker valt op in eerste crossweekend, maar Stan Godrie en Loris Rouiller winnen

Jens Dekker heeft zijn comeback opgeluisterd met een derde en zesde plaats. De Nederlander eindigde in Lützelbach op het podium achter winnaar Loris Rouiller en in Bensheim werd hij zesde. Stan Godrie won laatstgenoemde veldrit.

Bij de vrouwen was het Marie Schreiber die een dominant weekend had en twee keer met de zege aan de haal ging. Aniek van Alphen hield de Nederlandse eer hoog door als tweede en derde te eindigen. Manon Bakker stond ook in Duitsland aan de start. Zij eindigde twee keer net buiten het podium: waar ze in Lützelbach nog zesde werd, finishte ze een dag later als vierde.

Mein en Kay

In Engeland toonden Thomas Mein en Anna Kay zich dit weekend tot twee keer toe de beste. De Britse veldrijders wonnen in Herrington en Bradford C2-crossen. In beide crossen stonden er geen Nederlanders of Belgen aan het vertrek.

Aankomend weekend staan in de Verenigde Staten de eerste C1-crossen op de kalender. Ook wordt in Nederland de Kleeberg Cross verreden.

I cannot begin to list all of the problems I faced in today’s race in Bensheim. Safe to say this was a good overview of everything that can go wrong in a cross race. Fought to the finish and still somehow managed 6th place

— Jens Dekker (@jens_dekker) September 10, 2023