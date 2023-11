woensdag 15 november 2023 om 12:46

Jens Dekker maakt begin december rentree in het veld

Jens Dekker heeft zicht op zijn rentree. De 25-jarige Nederlander kwam ruim twee weken geleden ten val in de Wereldbeker van Maasmechelen en brak hierbij zijn spaakbeen, maar is inmiddels weer aan het trainen. Dekker zal normaliter op zaterdag 2 december weer een rugnummer opspelden voor de Superprestige van Boom.

De renner, die bezig is aan zijn comebackseizoen als veldrijder, kwam op zondag 29 oktober hard ten val in de Wereldbeker van Maasmechelen en brak daarbij zijn spaakbeen. Een week na zijn crash zat hij echter alweer op het virtuele fietsplatform Zwift voor een eerste trainingsrit. Dekker traint momenteel nog altijd binnen, maar mag volgende week weer in de buitenlucht zijn ritjes afwerken.

Dekker zal op zaterdag 2 december dan weer te zien zijn in wedstrijdverband, aangezien hij van plan is om zijn rentree te maken in de Superprestige van Boom. Exact een week later, op 9 december, zal hij dan deelnemen aan de Exact Cross van Essen. Dekker hoopt midden december ook op een uitverkiezing voor de Wereldbeker van Namen.

Schedule for the next couple weeks:

20 nov – free to train outside again

2 dec – Superprestige Boom

9 dec – Exact Cross Essen

17 dec – World Cup Namur (*)

Excited to get back into racing and even more just to go outside again 😅

* subject to national team selection

— Jens Dekker (@jens_dekker) November 15, 2023