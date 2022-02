Jens Adams “heel tevreden” met tweede plaats in Sluitingsprijs Oostmalle

Jens Adams werd vandaag tweede in de Sluitingsprijs Oostmalle. Achter Laurens Sweeck wist hij Thibau Nys af te houden in de strijd om het zilver. “Daar ben ik toch wel blij mee”, geeft Adams na afloop aan in het flash-interview.

Toch verliep niet alles perfect. “Misschien zat er net iets meer in, maar ik maakte te veel foutjes om Laurens (Sweeck, red.) te kunnen verslaan. Ik ben twee keer gevallen, dat maakte het verschil. Laurens was net een tien à vijftien seconden weggereden en ik bleef een beetje hangen op dezelfde afstand.”, aldus de Belg.

Wonderbenen had Adams naar eigen zeggen niet. “Ik had niet per se de beste benen van het seizoen, maar wel mijn beste hartslag”, lacht hij. “De benen zeggen ook niet altijd alles. Vandaag had ik geen superbenen, maar wel een superresultaat. Ik ben wel heel tevreden met mijn tweede plaats.”