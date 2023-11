Niels Bastiaens • donderdag 23 november 2023 om 09:00

Jens Adams: “De huidige opzet van de Wereldbeker kan carrières kosten”

Interview Jens Adams maakt zich zorgen over de veldritkalender. De 31-jarige crosser zit zelf momenteel nog safe, maar ziet dat het opzet van de Wereldbeker het voor veel van zijn landgenoten niet gemakkelijk maakt. “De UCI heeft de huidige kalender gigantisch slecht gemaakt”, vindt de renner van Athletes for Hope in gesprek met WielerFlits.

Adams – een fulltime crosser – maakt er een punt van om tijdens het veldritseizoen zo veel mogelijk crossen te rijden. Vorig jaar haalde hij nog de headlines omdat hij als enige de cross van Essen met de Wereldbekermanche in Dublin combineerde. “Dat is allemaal schoon voor één keer, maar elke week hou je zoiets niet vol. Er zijn veel renners zoals ik, die graag zo veel mogelijk crossen willen doen en zo veel mogelijk organisatoren willen steunen. Maar het moet haalbaar blijven, hé.”

“De UCI heeft de kalender gigantisch slecht gemaakt. Elke week wacht ons een verre verplaatsing tussen de zaterdag- en zondagcrossen, waardoor renners die alles willen rijden sowieso extra gestraft worden. De volgende weken is het elke week zaterdag cross in België, en zondag in het buitenland. Ik vind zelfs geen ruimte om een stage in Spanje in te plannen.”

UCI-punten

Zijn inspanningen leveren Adams voorlopig een dertiende plaats op de UCI-ranking op. Als één van de beste acht Belgen op de ranking, heeft de Kempenaar automatisch startrecht in de Wereldbekers. Dat is een zegen, maar Adams beseft dat zijn situatie er binnenkort zomaar anders kan uitzien. “Meer dan ik wil, ben ik momenteel met de UCI-punten bezig. Het huidige opzet, waarin de punten in de Wereldbekers veel talrijker zijn dan elders, verplichten me daartoe. Zolang je het goed blijft doen in de Wereldbekers zelf, blijft je positie op de ranking gehandhaafd en zit je safe, maar wie weet val ik er binnenkort naast.”

“En dan zit je pas echt in de problemen”, vindt Adams. “Kijk naar Daan Soete, die niet zijn beste seizoensstart heeft. Hij mag niet naar de Wereldbekers, en loopt zo de grootste bron aan UCI-punten mis. Op die manier geraak je in een vicieuze cirkel van negativiteit en zo kan het zijn dat je op den duur uw moed verliest en misschien zelfs uw carrière moet beëindigen. Zo ver is het helaas gekomen.”

Dure onderneming

Daarom is het voor Adams extra belangrijk om zijn plekje bij de eerste acht Belgen op de UCI-ranking te behouden. “Is dat niet het geval, dan vervalt het automatisch startrecht en dan wordt het allemaal nog gecompliceerder. In dat geval krijg je pas de maandag voor de Wereldbeker te horen of je mee mag of niet. Probeer dan maar een trip naar Dublin te organiseren. De vliegtickets zijn op dat moment al gigantisch duur, je moet nog een auto huren en hotels regelen. Je kunt niet eens een planning maken. Dat is toch iets om over na te denken.”

Donderdag lees je exclusief op WielerFlits.be een interview met Adams over zijn transfer van zijn eigen eenmansploeg naar de Athletes for Hope-ploeg van trainer Marc Herremans, waarom hij de eerste weken van het crossseizoen niet het niveau haalde dat hij wilde en zijn ambities.