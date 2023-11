Niels Bastiaens • dinsdag 21 november 2023 om 12:00

Bondscoach Sven Vanthourenhout toont begrip voor Wereldbeker-focus UCI: “Maar sancties wil ik niet”

Interview Wordt er deze week al een eerste stap gezet richting de eventuele hervorming van de omstreden Wereldbeker veldrijden? Wie weet, want toevallig komt juist nu de veldritcommissie van de UCI samen. Daarin zetelt ook één Belg: bondscoach Sven Vanthourenhout. WielerFlits polste hem naar zijn standpunten.

De Tsjechische Katerina Nash is het hoofd van die commissie, verder schuiven – naast Vanthourenhout – ook Nederlander Richard Groenendaal, Eva Lechner en de relatief onbekende Peter Privara, Ed Collins en Scott Kelly aan. De Fransman Steve Chainel kreeg het mandaat van de actieve renners om hun stem te verdedigen.

“Maar vergis je niet, dit is geen extra meeting omwille van de heisa van vorige week, hé”, legt Vanthourenhout uit. “De veldritcommissie komt sowieso twee à drie keer per jaar samen. In deze periode van het jaar vaak de derde keer. Het gaat daarin vaak over de Wereldbekers, WK’s, reglementen, maar er kunnen ook nieuwe ideeën en topics op de agenda worden gezet. Over de hervorming van de Wereldbeker hebben we het tot nu toe nog niet gehad.”

Al ligt het voor de hand dat men er deze week niet rondom zal kunnen praten. Welke mening wil Vanthourenhout er aanstippen? “Het uitgangspunt voor mij is dat de Wereldbekers boven al de rest zouden moeten staan. Naast de kampioenschappen zouden dat de belangrijkste crossen op de kalender moeten zijn. Niet alleen qua parcoursen, maar ook op het vlak van sfeer en prijzengeld.”

Geen focus op aantal manches

Het grote aantal manches en de druk op de crosskalender was de afgelopen week een van de grootste discussiepunten, maar daar zal Vanthourenhout de nadruk niet op leggen. “Of er nu zeven, acht of twaalf Wereldbekers worden verreden, dat maakt voor mij weinig verschil uit. Voor mij gaat het in die commissie over de parcoursen, accommodaties en faciliteiten op Wereldbekers. Dat vind ik belangrijker, of dat is waar ik het meest attent op ben. Minder op de aantallen.”

Nochtans is dat wel het punt wat momenteel het hardste leeft onder de renners. “Omdat ze willen dat het leeft. Ik vind dat een veldrijder het vandaag de dag best goed heeft. Hij wordt naar behoren betaald, de verdiensten zijn zeker niet laag. Oké, het is geen businessmodel zoals op de weg of in andere luxesporten, dat is een feit. Maar de pure crossers hebben het niet slecht. Zeker niet als je weet dat er drie of vier maand crossen tegenover staan en al de rest pure voorbereiding is.”

Belonen in plaats van bestraffen

Toch is Vanthourenhout het op één punt oneens met de visie van de UCI. Voorzitter David Lappartient uitte immers het ‘dreigement’ om renners die andere crossen boven Wereldbekermanches verkiezen te weren uit de volgende Wereldbekers en hen zelfs het WK te laten overslaan. “Van mij moeten daar geen sancties aan vasthangen. Dat er keuzes gemaakt moeten worden bij de renners, is logisch. Dat kan ik volledig begrijpen en daar heb ik geen probleem mee.”

Vanthourenhout spreekt dan ook eerder over ‘belonen’ dan bestraffen. “Er moet een duidelijk verschil zijn tussen Wereldbekers en al de rest. Voor mij zou het dan logisch zijn dat er bijvoorbeeld de meeste UCI-punten te verdienen zijn, zodat de renners die de meeste Wereldbekers afwerken daar op het eind van het seizoen voor beloond worden. Bijvoorbeeld met de beste startpositie op het WK.”