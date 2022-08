Jempy Drucker (35) wordt bondscoach van Luxemburg

Jempy Drucker heeft een nieuwe baan. De voormalig renner van onder ander BMC en BORA-hansgrohe, die er afgelopen winter niet in slaagde om ergens een nieuw contract te versieren als coureur, wordt bondscoach bij de Luxemburgse wielerbond (FSCL).

In 2021 reed Drucker voor Cofidis. De inmiddels 35-jarige Luxemburger wilde graag door, maar kon geen ploeg vinden. Daarop besloot hij zijn fiets aan de haak te hangen. Nadat hij bij de U23 Nations Cup al ingewerkt werd, krijgt Drucker nu echter een kans als bondscoach van Luxemburg. “Jempy brengt vele jaren ervaring op het hoogste niveau met zich mee, zowel op de weg als in het veldrijden”, schrijft de FSCL in een persbericht.

“Hij is tot kortgeleden prof geweest, reed voor de meest succesvolle profploegen en stond aan de start van veel belangrijke koersen. Hij zal zijn kennis doorgeven aan onze jonge talenten en hen optimaal begeleiden op hun sportieve en persoonlijke pad.” Drucker beschouwt dat zelf ook als zijn missie: “We hebben altijd al jonge talenten gehad in Luxemburg die hun weg hebben gevonden naar het hoogste internationale niveau. Ik zie het vooral als mijn taak om de nieuwe generatie op de beste mogelijke manier voor te bereiden op het moderne wielrennen.”

“Zeker in de laatste jaren is er veel veranderd op het vlak van professionalisme in het wielrennen en ik wil mijn kennis delen, zodat Luxemburgse atleten hun plek helpen blijven vinden bij de leidende profteams”, aldus Drucker, die tijdens zijn wielercarrière vier wedstrijden vier wedstrijden op zijn naam schreef. Hij won twee etappes in de Ronde van Luxemburg, een rit in de Ronde van Spanje en de Prudential RideLondon & Surrey Classic.