Tijd tikt voor ploegloze Jempy Drucker: “Ik ben nog niet klaar met wielrennen”

Voor Jempy Drucker tikt de tijd weg. De 35-jarige Luxemburger kreeg van zijn ploeg Cofidis geen nieuw contract aangeboden en zit – eind november – nog altijd zonder ploeg voor 2022. Aan stoppen denkt Drucker nog niet. “In mijn hoofd ben ik nog helemaal niet klaar met wielrennen”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Helaas heb ik nog geen nieuws. Er zijn wel wat gesprekken gaande, maar nog niet heel concreet”, laat Drucker weten. “Natuurlijk zit ik momenteel in een moeilijke situatie, maar ik hoop dat een ploeg mij nog de kans wil geven. In mijn hoofd ben ik namelijk nog helemaal niet klaar met wielrennen.”

In 2011 werd Drucker prof bij het toenmalige Veranda’s Willems-Accent, wat momenteel Intermarché-Wanty-Gobert is. Na vier jaar in Belgische dienst maakte hij de overstap naar de WorldTour, omdat BMC hem oppikte. In 2019 en 2020 koerste hij voor BORA-hansgrohe, om afgelopen seizoen uit te komen voor Cofidis. “Zo lang er nog een kans is om door te gaan, wil het het proberen. Op dit moment heb ik nog geen deadline gesteld voor mezelf”, geeft hij aan. “Maar de tijd tikt niet in mijn voordeel, om eerlijk te zijn.”

Bijdrage leveren

De ervaren Luxemburger heeft een Vuelta-rit, winst in de Ride Londen Classic en twee etappezeges in de Ronde van Luxemburg op zijn palmares staan. Maar te groot voor een continentale ploeg voelt hij zich niet. “Wanneer ben je daar te goed voor? Ik heb grote wedstrijden gereden de afgelopen jaren, ik heb goed werk gedaan voor mijn kopmannen in WorldTour-teams, en ik ben ervan overtuigd dat ik dat nog steeds kan doen. En dat ik een bijdrage kan leveren aan het succes van een ploeg. Maar ik wil graag alle opties open houden.”