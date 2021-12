Jempy Drucker: “Als er de komende dagen niets komt, is het voorbij”

Jempy Drucker heeft nog steeds geen ploeg voor 2022. De 35-jarige renner heeft de hoop nog niet opgegeven, maar beseft dat het steeds lastiger wordt om nog onderdak te vinden. Nadat hij eind november aan WielerFlits liet weten dat er voorzichtige gesprekken gaande waren, is er dus nog niet veel aan zijn situatie veranderd.

“Er lopen nog steeds gesprekken, maar het sleept voort. Er zijn ook al onderhandelingen afgeketst”, vertelt de Luxemburger nu in gesprek met Le Quotidien. “Het is een beetje moeilijk. Ik probeer te doen alsof ik in 2022 gewoon koers. Ik ben nu niet op trainingskamp, in tegenstelling tot alle andere renners, maar ik stap elke dag op de fiets. Ik probeer in vorm te blijven, wat ook goed is voor mijn mentale welzijn. En ik houd er altijd rekening mee dat er nog een deur opengaat. Als een team mij in januari nodig heeft, sta ik vrijwel direct paraat.”

“De situatie is niet de meest prettige voor mij”, vervolgt Drucker, die afgelopen seizoen uitkwam voor Cofidis. “Maar ik denk dat dat bij het leven hoort. We hopen allemaal een sportieve carrière op een goede manier af te sluiten, maar soms hebben we geen keus. Dat Qhubeka NextHash geen WorldTour-licentie heeft gekregen, heeft natuurlijk ook niet geholpen.”

‘Niet tot januari in de wacht staan’

Ondanks dat Drucker realistisch is en erkent dat hij weldra wellicht noodgedwongen met wielerpensioen moet, hoopt hij dat er nog iets voorbij komt. Dat moet echter wel snel gebeuren. “Ik wil ook niet tot januari in de wacht staan, dat zou geen zin hebben. De wedstrijden die me liggen, zijn voorjaarsklassiekers. Daar bereidt iedereen zich nu op voor”, verwijst hij naar zijn collega’s die al op trainingskamp zijn.

“Als er de komende dagen niets komt, is het gebeurt. Ik ga zo niet nog drie weken wachten. Ik wil doorgaan, want ik heb iets te bewijzen. Maar ik wil mezelf met trainingsstages ook de middelen geven om er iets van te maken. Een contract tekenen op 14 februari zou bijvoorbeeld niet mogelijk zijn”, sluit de voormalig renner van onder meer BMC en BORA-hansgrohe af.