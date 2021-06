Jelle Wallays maakt Tourdebuut: “Omdat Cofidis aanvallend wil koersen”

Interview

Eindelijk! Bij Lotto Soudal was het telkens nét niet voor Jelle Wallays, maar de West-Vlaming mag zijn eerste Tourselectie nu toch van zijn bucketlist afvinken. Onder de vleugels van Cédric Vasseur leeft Wallays na twee moeilijke jaren weer herop bij het Franse Cofidis, met deze Tourselectie als bekroning. “Een keer in de aanval rijden zou al heel plezant zijn”, aldus Wallays aan WielerFlits.

“Het was spannend tot op het laatste moment”, vertelt Wallays. “Rubén Fernández was altijd een zekerheid voor de Tour, maar na een mindere Ronde van Zwitserland leek zijn selectie toch terug in twijfel te worden getrokken. Hij was daarna wel sterk op het Spaans kampioenschap en mag dus mee. Voor de laatste plek ging het daarna nog tussen mij en Jempy Drucker. Ik denk dat wij allebei in orde waren, maar dat het tactische aspect de doorslag heeft gegeven. Ze hebben mij gezegd dat ze de keuze gemaakt hebben om voor de aanval te gaan, en ik heb al vaak bewezen dat ik dat kan. Jempy was vooral een man voor de lead-outs van Christophe Laporte geweest.”

De spanning was niet nieuw voor Wallays. De afgelopen jaren was het ook bang afwachten, maar viel hij telkens nét buiten de Lotto Soudal-selectie. “Sowieso heb ik daar de afgelopen dagen een paar keer aan teruggedacht. Maar anderzijds was conditioneel in orde zijn het enige wat ik kon doen. Ik heb uit de voorbije jaren geleerd dat het vaak een keuze is die daar los van staat. Soms nemen ze iemand mee die ze meer kunnen gebruiken in de sprint, soms ligt de focus op de aanval. Ik kan alleen maar zorgen dat ik klaar ben als ze me nodig hebben.”

Einde van het pechtijdperk

En dus mag Wallays zich opmaken voor zijn eerste Tour. Het lijkt wel een symbolisch einde van twee jaren waarin de West-Vlaming allesbehalve van tegenslag gespaard werd. 2019 ging volledig de mist in door een zware valpartij in de Vuelta a San Juan, vorig jaar waren er de inmiddels gekende strubbelingen met Lotto Soudal.

“Zo zie ik het ook, ja. Ook aan de woorden van de dokters in Argentinië heb ik de voorbije weken nog teruggedacht. ‘We weten niet of je ooit nog hetzelfde niveau zult halen als voor je val’, zeiden ze mij toen. Ik heb lang gevreesd dat ze nog gelijk hadden ook. Ik ga niet zeggen dat het zo erg was als Jakobsen, maar ik was ook drie tanden kwijt, had vier breuken in mijn gezicht. Dat vergt iets van je lichaam en het kan jaren duren eer dat weer op punt staat. Dit jaar heb ik het gevoel dat ik elke maand nog stappen vooruit zet en stilaan weer op mijn oude niveau kom.”

Maar Wallays ziet de Tour niet als een eindstation. “Ik denk dat het nog een paar procentjes beter kan. Die procentjes maken het verschil tussen een goede Wallays en iemand die lang mee kan gaan in de klassiekers. Daar was ik dit jaar niet 100 procent omdat ik mijn scaphoid had gebroken in Le Samyn. De dokters hadden gezegd: ‘je mag koersen met die breuk, maar als je er nog eens op valt, dan zal het in het gips moeten.’ Dus had ik mij volledig gefocust op de vroege vlucht, dan heb je minder kans op vallen. Ik zat in vier van de vijf klassiekers mee in de vlucht, maar ik denk toch dat ik nog beter moet kunnen. Ik ben dus heel benieuwd hoe ik uit de Tour ga komen.”

Dubbel doel

De ex-winnaar van Parijs-Tours en Dwars door Vlaanderen sprak eerder in dit interview al over een aanvallende Tour voor Cofidis. Mogen we daaruit opmaken dat hij zichzelf zal mogen tonen en niet steeds de waakhond van Guillaume Martin zal moeten zijn? “We hebben natuurlijk nog geen bespreking gehad, dus ik weet nog niet of Guillaume voor een klassement gaat of niet. Maar ik wil me heel graag in de kijker rijden. Een keer in de aanval zou al heel plezant zijn.”

In de Vuelta leidde zo’n aanval ooit zelfs tot een ritzege voor Wallays… “En als je dat in de Vuelta kan, dan moet dat ook in de Tour kunnen volgens mij. Maar alles zal dan wel moeten meezitten die dag. Ik durf ook niet te veel verwachten, want het is mijn eerste Tour en ik hoor van iedereen dat het niet te vergelijken is met andere koersen. Blijkbaar is het redelijk hectisch met alle aandacht en de pers. We zullen ook moeten zien hoe ik daarop reageer.”

Eigenlijk start Wallays deze Tour met een dubbel doel. Enerzijds goed presteren, maar ook een situatie zoals vorig jaar vermijden – Wallays kon pas in november bij Cofidis tekenen – zit in zijn achterhoofd. “Op dat vlak helpt het wel dat ik in een Franse ploeg zit. Hier is het toch allemaal iets meer relaxed en voel ik de stress amper. Ik voel veel appreciatie en als ik het goed doe in de Tour, dan zal dat contract voor de komende jaren wel in orde komen. In de Tour wordt alles met een vergrootglas bekeken, dus als je het daar goed doet, wordt dat gezien. Het is aan mij om me te bewijzen.”