woensdag 30 augustus 2023 om 20:34

Jayco AlUla verliest Dunbar en Zana in zelfde etappe: “We moeten ons plan aanpassen”

De selectie van Jayco AlUla deze Vuelta is onthoofd na het wegvallen van Filippo Zana en Eddie Dunbar in de vijfde rit naar Burriana. “Dit is een groot verlies”, zegt ploegleider Pieter Weening in een persbericht.

Dunbar kwam woensdag in de neutralisatie ten val, waarna hij moest opgeven. Zana kampte met buikklachten en kon halverwege de rit niet meer verder. “Dunbar kon niet meer trappen na zijn val”, vertelt ploegarts Dani Castillo. “Hij viel op dezelfde plek als tijdens de ploegentijdrit. Hij heeft gelukkig niks gebroken.”

“Bij Filippo dachten we dan weer aan corona, maar de test bleek negatief. Het gaat om een buikvirus. Hij was helemaal leeg woensdag en had geen energie meer om door te rijden.”

Ploegleider Weening blijft ondanks het verlies van Dunbar en Zana strijdvaardig. “We moeten onze plannen natuurlijk aanpassen, maar we zijn hier nog steeds met een jonge ploeg die gretig is om iets te leren. Deze Vuelta is zeker nog niet gedaan voor ons”, eindigt de Fries.