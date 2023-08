woensdag 30 augustus 2023 om 15:55

Vuelta 2023: Filippo Zana is tweede uitvaller van de dag bij Jayco AlUla

Jayco AlUla zal de vijfde etappe van de Vuelta a España snel willen vergeten. Na de vroege opgave van kopman Eddie Dunbar raakte het Australische team later in de rit ook nog Filippo Zana kwijt.

De voormalige kampioen van Italië moest tijdens de vijfde etappe in de Ronde van Spanje opgeven met een maagproblemen, laat het WorldTeam weten op sociale media. Daardoor is Jayco AlUla nog maar over met zes van de aanvankelijk acht gestarte renners.

Zana, die eerder dit jaar als Italiaans kampioen een bergetappe won in de Giro d’Italia, is al de vijfde uitvaller van de dag in de Vuelta-rit naar Burriana.

#LaVuelta23

Unfortunately Filippo Zana has also abandoned the race on stage 5 after suffering with stomach issues ❌

We will provide a further medical update on Zana and Dunbar following the stage. pic.twitter.com/H66Eg4tGLk

— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 30, 2023