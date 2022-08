Jay Vine verrast op Pico Jano: “Plan was eigenlijk vroege vlucht, dit is onwerkelijk”

Jay Vine heeft de zesde etappe van de Vuelta e España gewonnen. De Australiër van Alpecin-Deceuninck viel op enkele kilometers van de finish aan, kreeg een ontketende Remco Evenepoel en Enric Mas achter zich, maar hield sterk stand. “Het is onwerkelijk”.

Voor Vine is het zijn eerste profzege, nadat hij dit seizoen een aantal keer dicht bij de zege was. “Het is ongelooflijk, ik heb hier heel hard voor gewerkt”, vertelde de jonge renners na afloop in het flashinterview. “k wou mee met de ontsnapping van de dag, maar ik kreeg te maken met een lekke band. Dat ik het dan afmaak in de klassementsgroep, is onwerkelijk.”

Op een aantal kilometers van de finish ging Vine aan. Alleen Mark Padun bleef nog over uit de vlucht. “Ik moest van ver aangaan. Ik was echter geen gevaar voor het klassement, waardoor niemand naar mij keek”, aldus Vine. “Er gingen heel wat dingen door mijn hoofd. Ik heb vooral aan mijn vrouw gedacht, zij heeft de laatste jaren alles voor mij gedaan. Het is tijd voor mij om dat terug te betalen”, zei hij met een glimlach.