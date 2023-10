zaterdag 14 oktober 2023 om 14:27

Jay Vine fietst op frustratie naar ’troostprijs’: “Dit was 90 procent woede, 10 procent geluk”

Enkele dagen terug sprak Jay Vine nog van een ‘vervloekt seizoen‘, maar op de voorlaatste dag van de Ronde van Turkije gaf hij het tegenvallende jaar toch nog wat glans. De Australiër won – met een indrukwekkende solo – namelijk de zevende etappe van de ronde. “Dit was 90 procent woede en 10 procent geluk”, zei lachend in het flashinterview na afloop.

Vine droeg de bergtrui al in de zevende etappe, maar pakte onderweg genoeg punten om ook officieel aan de leiding te komen in het klassement. Dat was echter niet zijn hoofddoel. “Ik ging vol voor de ritoverwinning. De bergpunten had ik ook wel wat gemakkelijker kunnen pakken, zonder vanaf de voet van de klim aan te gaan. Maar het ging allemaal om de etappe.”

“We hoopten veel knechten te kunnen lossen, zodat niemand in de achterhoede kon helpen om het gat te dichten”, vervolgt Vine. “Ik heb mezelf helemaal leeggereden. Toen de ploegleider bij me kwam en zei dat ik vijftig seconden had met nog acht kilometer te gaan, dacht ik: dat moet genoeg kunnen zijn, zolang ik doorga.”

Vine werd al twee keer tweede in de Ronde van Turkije, maar kwam dus nu niet in het klassementsstuk voor. Wat liep er dinsdag mis op de klim naar Babadağ? “Het was behoorlijk teleurstellend. Nadat ik uit de Vuelta viel, was dit een kans op het seizoen op een goede manier af te sluiten. Ik trainde behoorlijk hard. Om dan hier te komen en de hele week pech te hebben, met maagproblemen in rit drie en een lekke band gisteren…”

“Dit is een beetje een troostprijs, maar het is goed dat ik mijn vorm nog heb kunnen laten zien en het team toch nog een overwinning heb kunnen bezorgen.”