zaterdag 14 oktober 2023 om 14:05

Veerkrachtige Jay Vine blijft peloton nipt voor in Ronde van Turkije, Cees Bol derde

Jay Vine heeft de zevende etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Australiër, die door een slechte dag in de koninginnenrit geen rol meer speelde in het algemeen klassement, viel aan op de laatste beklimming van de dag en soleerde vervolgens naar de zege. Jasper Philipsen werd tweede, Cees Bol derde.

Op de voorlaatste dag van de Ronde van Turkije reed het peloton van Selçuk naar Izmir. De 159,8 kilometer lange rit bevatte twee gecategoriseerde hellingen. De laatste daarvan, een lange loper met aan het einde nog vier kilometer aan zes procent, had de top op goed twintig kilometer van de streep. Zouden de sprinters hier stand gaan houden?

Chaotische rit

De sprinters kwamen al vroeg in actie op dag zeven. Na goed 40 kilometer lag er namelijk een tussensprint, die Cees Bol won. De Nederlander naderde zo in het puntenklassement op Luca Colnaghi en Jasper Philipsen. Even later was het aan Jay Vine, die op de eerste klim van de dag de volle buit nam. Een vroege ontsnapping was er nog niet.

Er werd de hele dag bijzonder hard gekoerst in Turkije. Er werd voortdurend aangevallen, maar in het peloton viel het nooit stil. De mannen van Astana Qazaqstan, onder wie Mark Cavendish, verzorgden steeds een hoog tempo. Niemand wist hierdoor echt weg te rijden.

Vine valt aan

Richting de tweede en laatste hindernis van de dag zagen we wel een groepje een gaatje slaan. Daarbij ook Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck had het gezelschap van, Nico Denz (BORA-hansgrohe), Cyrus Monk (Q36.5), Mauro Verwilt (Tarteletto-Isorex), Nikiforos Arvanitou (Sofer) en Bram Dissel van de Nederlandse selectie. Zij kregen echter niet al te veel ruimte en werden gauw weer ingerekend. Patryk Stoz probeerde het vervolgens alleen, maar voor de laatste beklimming was alles weer bij elkaar.

Aan de voet van deze helling trok Jay Vine meteen door. Alexis Guerin sprong nog achter de bergtruidrager aan, maar wist de aansluiting net niet te maken. Vine kwam zo alleen over de top en zette solo door. Guerin wist in de vlakke finale niet meer terug te keren, maar in het peloton ging het – onder aanvoering van BORA-hansgrohe, Astana Qazaqstan en Alpecin-Deceuninck – nog altijd vollebak. De meute kwam echter net te laat. Vine pakte de dagzege en redde zo zijn Ronde van Turkije.

Philipsen tweede, Bol derde

Achter Vine sprintte Philipsen naar de tweede plaats. Cees Bol werd derde, Timothy Dupont derde. De leiderstrui blijft in het bezit van Alexey Lutsenko. Jay Vine is nu officieel de eigenaar van de bergtrui.