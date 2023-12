dinsdag 19 december 2023 om 10:34

Jay Vine slaat Tour Down Under over om twee grote rondes te kunnen rijden in 2024

Jay Vine zal in januari zijn titel in de Santos Tour Down Under niet verdedigen. Dat heeft de Australiër verteld in gesprek met Cyclingnews. In hetzelfde interview liet hij ook weten opnieuw twee grote rondes te zullen rijden in 2024: de Giro d’Italia en de Vuelta a España.

“Ik doe de dubbel Giro-Vuelta opnieuw en als ik inderdaad de Vuelta betwist, ben ik tot ver in september bezig”, begint Vine zijn uitleg. “Daarom hebben we besloten dat ik überhaupt niet naar Australië ga. Ik sla het nationale wegkampioenschap, het nationale tijdritkampioenschap en de Tour Down Under dus over.”

Ook het parcours van de Santos Tour Down Under speelde en rol in zijn beslissing, vertelt Vine. Er zijn slechts twee ritten waar hij mogelijk het verschil zou kunnen maken. “Je hebt Willunga en Lofty, maar Lofty is een stuk gemakkelijker dit jaar. Ik zou in januari al in heel goede vorm moeten zijn om daar iets te kunnen forceren. Bovendien heb ik vorig jaar geen enkele koers kunnen rijden voor de Giro d’Italia, ik ging er direct in na een blessure. Nu wil ik van tevoren koersen in Europa, dus we hebben besloten dat het niet mogelijk is (om in Australië te rijden, red.).”