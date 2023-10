dinsdag 31 oktober 2023 om 08:43

Parcours Santos Tour Down Under 2024: proloog verdwijnt, Willunga Hill keert terug

De organisatie van de Santos Tour Down Under heeft het parcours voor de komende editie (16-21 januari 2024) bekendgemaakt. De WorldTour-wedstrijd kent weer een rit met finish op Willunga Hill. De iconische beklimming ontbrak vorig jaar nog op de route.

De rittenkoers zal in 2024 niet beginnen met een proloog, zoals afgelopen jaar wel het geval was. In plaats daarvan krijgen de renners een rit van 144 kilometer voorgeschoteld met start en finish in Tanunda. De rit bestaat uit drie lange rondes met daarin Mengler’s Hill, maar die helling is niet al te lastig. De dag erna lijkt het parcours pittiger, als van Norwood naar Lobethal gereden wordt. Deze 145,3 kilometer lange rit bevat bijna 3000 hoogtemeters. Op dag drie lijkt het dan weer aan de sprinters te zijn.

Dat zal waarschijnlijk ook zo zijn in etappe vier. Daarna krijgen de klassementsrenners echter weer kansen, want rit vijf finisht op Willunga Hill. Het is van 2020 geleden dat de Santos Tour Down Under hier nog kwam. In 2021 en 2022 ging de ronde niet door vanwege de coronacrisis en afgelopen jaar werd de beklimming uit de ronde gelaten, ondanks een aankomst in Willunga Township. Net als in het verleden moet Willunga Hill, waar Richie Porte in totaal zes keer won, twee keer achter elkaar beklommen worden.

De laatste rit van de Santos Tour Down Under eindigt weer op Mount Lofty, een klim van net iets meer dan zes kilometer aan 3,3%. De laatste 1,3 kilometer gaan aan 7,3% gemiddeld omhoog. De renners krijgen de helling op de slotdag drie keer voor de kiezen. Vorig jaar won Simon Yates hier, terwijl Jay Vine zich verzekerde van de eindzege.

Vrouwenwedstrijd

De Santos Tour Down Under voor vrouwen (12-14 januari) eindigt ook met een rit naar Willunga Hill. Het is voor het eerst dat de helling in de ronde zit. De rittenkoers begint twee dagen eerder met een relatief vlakke rit van Hahndorf naar Campbelltown. Op dag twee finishen de rensters in Stirling, op een lichtjes hellende aankomst.













Rittenschema Santos Tour Down Under 2024 (16-21 januari)

16/01 – Etappe 1: Tanunda – Tanunda (144 km)

17/01 – Etappe 2: Norwood – Lobethal (141,6 km)

18/01 – Etappe 3: Tea Tree Gully – Campbelltown (145,3 km)

19/01 – Etappe 4: Murray Bridge – Port Elliot (136,2 km)

20/01 – Etappe 5: Christies Beach – Willunga Hill (129,3 km)

21/01 – Etappe 6: Unley – Mount Lofty (128,2 km)