donderdag 31 augustus 2023 om 14:50

Vuelta 2023: Opgave Jay Vine klap voor UAE Team Emirates

Jay Vine is de volgende renner die deze rit uit de Vuelta stapt. De Australiër van UAE Team Emirates kwam een eerdere val niet meer te boven. De 27-jarige renner is op weg naar het ziekenhuis om verder onderzocht te worden.

Vine bewees deze ronde in de derde etappe naar Arinsal over een uitstekende conditie te beschikken. De klimmer eindigde in Andorra als twaalfde. Voor UAE Team Emirates is de opgave van Vine mede daarom een groot verlies. Het team uit de VAE kon de klimmer goed gebruiken in hun jacht op de eindzege met Juan Ayuso en Joao Almeida.

UAE Team Emirates is niet de enige klassementsploeg met tegenslag donderdag. Soudal Quick-Step verloor eerder op de dag namelijk al Andrea Bagioli.

😢Unfortunately, @JayVine3 has been forced to abandon the #LaVuelta23 following a crash on stage 6.

He is en-route to hospital to be checked over.

Further update to follow. #WeAreUAE https://t.co/f6T31bYm3E

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 31, 2023