Jay Vine kon Carapaz en Kelderman niet volgen: “Helaas ben ik geen machine”

Jay Vine was vooraf een van de favorieten voor ritwinst in de twaalfde etappe in de Vuelta a España, en toen hij daadwerkelijk meezat in de vlucht van de dag werd dan ook veel naar hem gekeken. Na zijn twee eerdere etappezeges stelde de Australiër op Peñas Blancas teleur. Hij werd ‘slechts’ zevende. “Helaas ben ik geen machine”, zegt hij.

“Toen ik loste, wist ik dat het niet mijn dag zou worden”, vertelt de klimmer van Alpecin-Deceuninck op het moment dat hij afhaakte in de laatste vijf kilometer van de klim. “Bij de eerste demarrages had ik geen problemen, maar ze (een groep met onder meer Richard Carapaz en Wilco Kelderman, red.) deden eigenlijk precies wat ik deed de vorige keer. Ik kon niet volgen.”

“Ik ging echt voor de ritzege”, voegt Vine daar aan toe. “We zaten mee in een goede groep van ruim dertig man, met nog met twee ploegmaats. Zij maakten mijn dag heel makkelijk. Ik kon daar ook goed mijn rust pakken.” Toch lukte het niet voor Vine, die zevende werd op 1.12 minuut van ritwinnaar Carapaz.

Strijd om de bergtrui

Dit weekend liggen er wel weer kansen voor Vine. “Ik denk dat er twee goede dagen aankomen dit weekend. Het is jammer dat ik vandaag geen punten heb gescoord voor de bergtrui, maar er zijn maximaal 50 punten te verdienen dit weekend. Hopelijk kan ik er wat pakken in de strijd om die trui”, kijkt hij vooruit.

In het bergklassement leidt Vine met 40 punten. Zijn eerste achtervolger is ploegmaat Robert Stannard met 21 punten, gevolgd door Marc Soler met 20 punten.