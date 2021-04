Jay Vine klimt naar tweede plek in Turkije: “We zijn hier voor ritwinst”

Het zit Alpecin-Fenix nog niet mee in de Ronde van Turkije. De Belgische formatie moest ook vandaag, in de koninginnenrit naar de slotklim van de Göğübeli Pass, genoegen nemen met een tweede plaats. Dit keer was Jay Vine de runner-up in Turkije.

De 25-jarige Australiër – die vorig jaar als winnaar van de Zwift Academy een profcontract bij Alpecin-Fenix in de wacht wist te slepen – streed in de laatste meters met José Manuel Díaz en Eduardo Sepúlveda voor de ritzege. Díaz kwam na een sprint der stervende zwanen als eerste over de streep, voor een sterke Vine en Sepúlveda.

Na afloop keek Vine terug op de zwaarste etappe van de Ronde van Turkije. “Ik kon vandaag rekenen op het volledige vertrouwen van de ploeg. We zijn hier gekomen om een etappe te winnen en we waren al een paar keer zo dichtbij met Jasper (Philipsen, red.) in de eerste vier etappes. Ik vind het echt ongelofelijk hoe we naar elkaar zijn toegegroeid.”

Goede groep

“Voor heel wat renners is het pas de eerste wedstrijd van het seizoen”, aldus Vine. “We zijn nu vier keer tweede en dat is heel erg goed. Het is alleen wel een teleurstelling dat we opnieuw naast de etappezege grijpen. Ik denk wel dat we hier een heel goede groep hebben. Ik werd voor de slotklim in positie gebracht door Jasper. Dat was behoorlijk gaaf!”

In het algemeen klassement volgt Vine nu op amper vier seconden van de nieuwe leider Díaz. Ook Sepúlveda (+ zes seconden) doet nog volop mee in deze Ronde van Turkije. Er staan nog drie heuvelachtige etappes op het programma.