zaterdag 11 november 2023 om 11:11

Jay Vine gaat titel verdedigen in Tour Down Under

Jay Vine doet ook komend seizoen mee aan de Tour Down Under. Dat heeft UAE Emirates laten weten aan GCN. De Australiër zal in januari zijn titel verdedigen in de eerste WorldTour-koers van het seizoen 2024.

Afgelopen jaar veroverde Vine in zijn eerste maand als renner van UAE Emirates de eindzege in de Tour Down Under, zonder dat hij een rit wist te winnen. Door een reeks aan goede uitslagen wist hij uiteindelijk Simon Yates en Pello Bilbao voor te blijven in het eindklassement. Vlak daarvoor had hij ook het Australisch tijdritkampioenschap gewonnen.

De Tour Down Under 2024 gaat op 13 januari van start. De proloog is uit het parcours gehaald, maar de befaamde Willunga Hill keert wel terug in het rittenschema op de voorlaatste dag. De rittenkoers eindigt met een etappe naar Mount Lofty.