Jay Robert Thomson (34) krijgt geen nieuw contract en stopt

De wielerloopbaan van Jay Robert Thomson zit erop. De 34-jarige Zuid-Afrikaan kreeg geen nieuw contract bij het vernieuwde Qhubeka ASSOS en besloot daardoor een punt achter zijn carrière te zetten.

“Ik wil zeggen dat 2020 het laatste jaar was van mijn wielerloopbaan”, schrijft Thomson op social media. “Ik heb de laatste zestien jaar genoten van de ups en de downs, misschien waren het er iets te veel, van deze sport. Ik ben dankbaar voor alles wat mij is gegeven. Ik weet niet wat 2020 voor mij in petto heeft, maar ik weet dat ik mijn leven op dezelfde manier blijf benaderen als zijn carrière. Namelijk met alles wat ik in mij heb.”

Thomson was sinds 2012 profwielrenner. Na enkele jaren op continentaal niveau maakte hij toen de overstap naar UnitedHealthcare. Een jaar later werd Thomson opgepikt door MTN-Qhubeka, de Afrikaanse formatie met WorldTour-ambities. Sindsdien was de Zuid-Afrikaanse kampioen van 2013 niet weg te denken uit de selectie. Hij ‘overleefde’ de overstap naar Dimension Data en de transformatie naar NTT, maar na vijf jaar op WorldTour-niveau houdt zijn loopbaan op.

Op de erelijst van Thomson staan, naast de nationale titel in 2013, ook ritzege in de Tour de Langkawi, de eindzege in de Tour of Egypt en een etappewinst in de Volta a Portugal. De laatste jaren reed hij vooral in helpende dienst.

When i started to write this I just wanted to say a few words and not make a big thing out of it. So with that I wanted to say that 2020 was the last year of my cycling career. I’ve enjoyed the ups and downs (maybe to many of those) of the sport for the last 16yrs.

