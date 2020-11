Jay McCarthy geopereerd aan zware knieblessure

Jay McCarthy zien we voorlopig nog niet in actie op de fiets. De 28-jarige Australiër is in Duitsland geopereerd aan de zware knieblessure die hij opliep in de Vuelta a España, meldt zijn huidige ploeg BORA-hansgrohe.

Na de eerste diagnoses werd McCarthy naar Duitsland gebracht voor de operatie aan zijn ‘complexe knietrauma’. BORA-hansgrohe wil nog geen uitspraken doen over de verdere revalidatie. “Op dit moment ligt de focus op zijn dagelijkse herstel”, klinkt het.

BORA-hansgrohe liet woensdag nog weten na dit seizoen afscheid te nemen van McCarthy. Hij reed de laatste vier seizoenen voor de Duitse WorldTour-ploeg. Een nieuwe ploeg heeft McCarthy nog niet gevonden.

📝 Update: Jay McCarthy

After undergoing diagnostics, @JayMcCarthy1 was transferred to a specialist hospital in Germany and has undergone initial surgery for a complex knee trauma.

More details: https://t.co/oFJhz4pugi

We're all wishing Jay a good recovery and all the best! pic.twitter.com/LbMsEfYWsl

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) November 12, 2020