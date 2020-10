Zware knieblessure voor onfortuinlijke Jay McCarthy

Jay McCarthy kwam in de zevende etappe van de Vuelta zwaar ten val en moest opgeven. “In de gegeven omstandigheden gaat het goed met hem”, meldde teamdokter Jan Petersohn gisteravond op de site van BORA-hansgrohe.

McCarthy crashte gisteren op zestig kilometer van de finish tijdens een afdaling. De 28-jarige Australiër kreeg snel medische begeleiding, maar zijn weg nog vervolgen was geen optie meer. BORA-hansgrohe kwam ’s avonds laat met relatief positief nieuws.

“In de gegeven omstandigheden maakt Jay het goed”, zegt Petersohn. “Blessures aan het hoofd en de wervelkolom kunnen we alvast uitsluiten. Ook van botbreuken is geen sprake. Wel gaan we uit van een gecompliceerde blessure aan de ligamenten van de rechterknie. Een evaluatie van de beeldvorming is op dit moment nog aan de gang.”