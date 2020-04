Jasper Stuyven: “Reken erop dat we nog een mooi najaar kunnen koersen” vrijdag 10 april 2020 om 13:00

Jasper Stuyven is een van de weinige renners die dit jaar al een overwinning op zak heeft. Eind februari won de renner van Trek-Segafredo Omloop Het Nieuwsblad, voordat de coronacrisis de Lage Landen lam legde. Momenteel probeert hij zich bezig te houden in zijn woonplaats Monaco.

1-1-1- regel

Stuyven houdt zich in Monaco aan de 1-1-1 regel: niet verder dan 1 kilometer van huis, 1 keer per dag en niet langer dan 1 uur. “We hebben onszelf een ander ritme eigen gemaakt. Het went wel”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Mentaal is het voor alle renners even lastig. Je fietst, maar zonder concreet doel. Daarbij pak je ook onvermijdelijk wat extra gewicht. Dat mag, in deze fase. In december stond ik ook zwaarder dan in de Omloop. Er is nog tijd genoeg om dat weg te werken.”

Spijt dat hij in Monaco is gebleven, heeft hij niet. “Je kan dan vloeken en denken: ‘Pff, zat ik nu maar in België.’ Maar als we hier straks opnieuw buiten mogen en meteen de ons omringende bergen in kunnen, zal het nadeel snel weer een voordeel zijn.”

Geruststelling

Vooralsnog hoeft hij zich – in tegenstelling tot collega’s bij andere teams – geen zorgen te maken over zijn salaris. “Dat onze hoofdsponsor ook eigenaar is van de ploeg, is in deze wellicht een voordeel”, geeft hij aan. “Het bedrijf engageert zich er wel toe om het voorziene werkbudget en onze contracten zo lang mogelijk te respecteren. Dat is een geruststelling.”

Stuyven hoopt dit najaar nog wedstrijden te kunnen rijden. “Ik reken er vooral op dat we nog een mooi najaar kunnen koersen. Met de Tour en de klassieke Monumenten als prioriteiten. Omdat die wedstrijden onze sponsors ontegensprekelijk de grootste return opleveren. Dat wordt cruciaal voor de toekomst van het wielrennen. Zo kunnen we onze sport redden. Hopelijk geraken UCI en organisatoren in de herplanning van de kalender op één en dezelfde lijn. Daar vrees ik eerlijk gezegd een beetje voor.”