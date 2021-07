Jasper Stuyven na tweede plaats: “Mohoric wist dat hij van mij af moest”

De langste etappe in de Tour de France in twintig jaar was net niet lang genoeg voor Jasper Stuyven om als eerste over de finish te komen. In aankomstplaats Le Creusot kwam hij als tweede over de lijn, bijna anderhalve minuut na ritwinnaar Matej Mohoric. “Hij wist dat hij van mij af moest”, zei de Belg na afloop.

Samen met Mohoric en Brent Van Moer wist Stuyven in de finale van de zevende rit weg te rijden uit de grote groep met medevluchters. Maar op de steile voorlaatste klim, de Signal d’Uchon (tweede categorie) moest hij zijn meerdere erkenning in de Sloveen. “Op de andere beklimmingen kon ik volgen. Maar ik voelde dat ik niet mee zou kunnen op de steilere klim”, blikt de Belg van Trek-Segafredo terug. “Hij wist dat hij van mij af moest en op die steile klim deed hij dat ook.”

“Ik hoopte nog een beetje in de buurt te blijven. Toen ik op de top van de volgende klim (laatste klim van de dag) nog steeds niet bij hem zat, wist ik dat het gedaan was. Ik denk dat ik twintig of dertig seconden zat. Maar toen ik er niet bij kwam, zakte de moed mij in de schoenen.”

Déjà vu naar Mende

De 29-jarige renner erkende een kleine déjà vu te hebben naar de veertiende etappe van de Tour de France 2018. Toen maakte hij ook een sterke indruk in de vroege vlucht, maar op de steile slotklim naar Mende, de fameuze Montée Laurent Jalabert werd hij bijgehaald door Omar Fraile en Julian Alaphilippe.

Op de landingsbaan van het plaatselijke vliegveld ging toen de zege naar Fraile. “Ergens doet dat wel terugdenken aan die dag. Dan heb je van die etappes die mij goed liggen, maar dan stoppen ze in de finale zo’n steile klim in het parcours. Dat pas helaas niet bij mijn gabarit (lichaamsbouw).”