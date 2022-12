‘Jasper Stuyven maakt zich in 2023 op voor dubbel Giro-Tour’

Jasper Stuyven zal in 2023 twee grote rondes betwisten. De Belgische klassiekerspecialist zal volgend jaar de Giro d’Italia en Tour de France rijden, zo meldt Het Nieuwsblad. Ook Mads Pedersen, zijn Deense ploegmaat bij Trek-Segafredo, gaat voor de dubbel Giro-Tour.

De 30-jarige Stuyven is al jaren een vaste klant in de Tour de France, in 2023 maakt hij zich op voor zijn zevende Tourdeelname, maar de Belg heeft ook al ervaring met de Giro d’Italia. De Leuvenaar stond in 2017 al eens aan het vertrek van de Italiaanse ronde. Stuyven wist de drieweekse ronde tot een goed einde te brengen en eindigde als 98ste in het algemeen klassement.

Stuyven kon in de twee grote rondes nog geen etappe winnen, al strandde hij in de Tour wel een paar keer op een zucht van dagsucces. Stuyven was al wel een keer succesvol in die andere drieweekse rittenkoers, de Vuelta a España. In 2015 won hij in de Spaanse ronde de achtste etappe naar Murcia.

Eerder op de dag werd al bekend dat Mads Pedersen volgend jaar zal meedoen aan de Giro. De Deense oud-wereldkampioen zal tevens deelnemen aan de Tour, zo is inmiddels bevestigd aan Het Nieuwsblad.