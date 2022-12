Giro d’Italia kan in 2023 ook rekenen op komst van Mads Pedersen

Mads Pedersen won in zijn carrière al etappes in de Tour de France en Vuelta a España, maar heeft nog geen Giro-zege op zak. Daar hoopt de Deense oud-wereldkampioen in 2023 verandering in te brengen. Pedersen zal aan de start verschijnen van de eerstvolgend editie van de Ronde van Italië.

Dat heeft de renner van Trek-Segafredo dinsdag laten weten via de social media-kanalen van zijn ploeg. “Hallo iedereen. Ik ben heel blij om jullie te vertellen dat ik komend seizoen de Giro zal betwisten. Na een ritzege in de Tour en meerdere overwinningen in de Vuelta hoop ik dat ik er ook eentje kan pakken in de Giro. Ik zie jullie allemaal in Italië!”

Pedersen staat overigens niet voor zijn debuut in de Italiaanse ronde. De Deense klassiekerspecialist annex sprinter stond in 2017 en 2018 al eens aan de start van de Giro d’Italia. Pedersen wist telkens de eindbestemming te halen, maar van (individueel) succes was geen sprake.

De 26-jarige renner heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Hij kwam in 2022 maar liefst negen keer als eerste over de streep. Zo won hij een etappe in de Tour de France en was hij tot drie keer toe succesvol in de voorbije Vuelta a España.

Grote namen

Pedersen is zeker niet de enige topper die inmiddels zijn deelname heeft bevestigd. Ook de regerende wereldkampioen Remco Evenepoel, Geraint Thomas, titelverdediger Jai Hindley, Jack Haig, Damiano Caruso en João Almeida zijn volgend jaar van de partij in de Ronde van Italië (6-28 mei).