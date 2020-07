Jasper Stuyven koerst van Burgos tot en met Parijs-Roubaix donderdag 16 juli 2020 om 10:17

Een druk najaarsprogramma voor Jasper Stuyven. De coureur van Trek-Segafredo, die zijn contract verlengd heeft tot eind 2022, begint op 28 juli al in de Ronde van Burgos en trekt het door tot eind oktober. Dan is Parijs-Roubaix op 25 oktober zijn laatste koers.

Tussen Burgos en Roubaix door zien we de klassiekerkopman van Trek-Segafredo in actie in de Ronde van Polen, de Tour de France, het BK wielrennen, de Cyclassics in Hamburg, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs, de Ronde van Vlaanderen en de Driedaagse Brugge-De Panne.

“Ik hoop het seizoen te hervatten hoe ik het heb stopgezet, en dan vooral met enkele goede uitslagen in de klassiekers”, zegt Stuyven, die eind februari de Omloop Het Nieuwsblad wist te winnen. “Maar ik wil ook meedoen en jagen op de zege in andere grote wedstrijden.”

Langstzittende renner bij Trek-Segafredo

Stuyven kwam in 2014 binnen bij – toen nog – Trek Factory Racing. Hij is momenteel de renner die het langst in dienst is van de WorldTour-ploeg uit Amerika. “Ik ben heel blij dat ik hier kan blijven koersen, want ik voel mij thuis in deze ploeg. We zijn niet alleen collega’s, maar ook vrienden buiten de fiets”, reageert hij.

“Ik ken Trek al lang, toen ik nog in de opleidingsploeg zat. Het is leuk om de langstzittende renner te zijn. Dat laat zien dat ik hier blij ben en mij gewaardeerd en gerespecteerd voel.”

Programma Jasper Stuyven 2020

Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Ronde van Polen (5-9 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

BK op de weg (22 september)

Cyclassics Hamburg (3 oktober)

Gent-Wevelgem (11 oktober)

Scheldeprijs (14 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Driedaagse Brugge-De Panne (21 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)