Jasper Stuyven 25ste: “Hopelijk kunnen we na de rustdag op dit élan verder gaan”

Niet Bauke Mollema en Vincenzo Nibali waren vandaag de beste klimmers van Trek-Segafredo. Wel – ietwat verrassend – Jasper Stuyven. De winnaar van Milaan-San Remo hield lang stand in de groep Pogaçar en werd in Tignes finaal 25ste.

“De regen en de koude waren zeker niet in mijn nadeel”, reageerde Stuyven in een eerste reactie bij Sporza. “Ik kan daar wel mee om. Voorts had ik ook goede benen vandaag. In de wetenschap dat er morgen toch een rustdag volgt, redeneerde ik dat ik maar kon proberen zo lang mogelijk aan te klampen.”

En daar is de Leuvenaar goed in geslaagd. “Al ben ik wel diep moeten gaan”, grijnsde hij. “De laatste acht kilometer moest ik de rol lossen en heb ik aan eigen tempo afgelegd. Maar de laatste twee, drie kilometer was het echt op. De rustdag zal nu wel goed van pas komen, zeker na zo’n zwaar weekend.”

Voor Stuyven, die in de eerste week ook al tweede werd in de lange etappe naar Le Creusot, is zijn prestatie van vandaag wel een bevestiging van zijn goede conditie. “Dat klopt. Hopelijk kunnen we na de rustdag op dit élan verder gaan. Of ik nog een etappe aangestipt heb? Morgen gaan we nog eens rustig het roadbook bekijken.”