Jasper Philipsen zat ‘à bloc’ op Champs-Élysées: “Andere sprint dan vorig jaar”

Vier keer was hij deze Tour de France de beste, maar op de Champs-Élysées botste Jasper Philipsen op Jordi Meeus. De sprinter van Alpecin-Deceuninck feliciteerde na afloop zijn landgenoot. “Het is supermooi voor Jordi hij de overwinning neemt”, klonk het voor de camera van Sporza. “Het is hem superhard gegund. Het was hard afzien, hier winnen is een mooie beloning voor hem.”

In 2022 was het Philipsen zelf die de slotrit pakte.” Het was andere sprint dan vorig jaar”, zegt de 25-jarige renner. “Ik zat à bloc, in de sprint liepen de benen een beetje vol. Het is een zware Tour geweest. Het scheelde niet veel, maar Jordi reed een sterke sprint.”

Met vier ritzeges en het groen kijkt Philipsen ‘supertevreden’ terug op zijn Tour. “Het is een droom die werkelijkheid wordt. Ik denk dat het nog een beetje moet binnendringen. Of ik de beste sprinter van het peloton ben? Als je deze Tour bekijkt wel. Maar ik probeer gewoon hard te blijven werken. Er komen ook snel weer andere doelen. Maar ik ga wel even genieten van deze Tour, het even laten binnendringen.”

Vier ritzeges is niet mis, maar mogelijk hadden er nog meer overwinningen in kunnen zitten voor Philipsen. Hij was een paar keer de snelste van een peloton of groepje dat achter een winnende vluchter finishte. “Die rit dat Asgreen wint, hadden we een sprint kunnen hebben. Die rit erna hadden we ook kort kunnen komen. Maar je kunt altijd als-als zeggen. Uiteindelijk mogen we heel blij zijn met vier overwinningen. Ik denk dat we zeker geslaagd zijn.”

