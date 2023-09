zondag 17 september 2023 om 16:45

Jasper Philipsen wint massasprint na verrassend lastige finale: “Ben vrij diep moeten gaan”

Jasper Philipsen boekte zondag zijn dertiende zege van het seizoen. In de Ixinia Gooikse Pijl p/b Lotto was hij de snelste in een massasprint, maar daar ging een lastige finale aan vooraf. “De laatste ronde was intenser dan verwacht”, zei hij in het flasinterview na afloop.

“Ik dacht: een rustig sprintje, met een mooie aanloop”, aldus Philipsen, die in de laatste ronde in een tweede groepje verzeild raakte. “We moesten nog even wat rechtzetten om te kunnen sprinten.”

Het was Lotto Dstny dat de knuppel in het hoenderhok gooide om zo een sprint te ontlopen. “Ik zag al dat ze redelijk actief waren omdat hun sprinter (Caleb Ewan, red.) eruit was, denk ik. Zij moesten het op die manier proberen. We lieten ons wat verrassen, maar we hebben alles of niks gespeeld om er naartoe te rijden. Dat was wel lastig. Ik ben vrij diep moeten gaan. Het voelde wel alsof ik twee keer moest sprinten, ja. Ik raakte niet echt hersteld van de ene inspanning en toen moest ik nog een keer alles geven om te sprinten.”

In die sprint was Philipsen te snel voor Olav Kooij en Dylan Groenewegen. “Ik probeerde even van Dylan zijn slipstream te profiteren, maar misschien net niet lang genoeg. Daardoor kwam ik al snel op kop. Ik voelde ook dat het beste er wel af was, dus ik vreesde nog dat er iemand van achteruit zou komen. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen halen.”