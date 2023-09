zondag 17 september 2023 om 16:31

Jasper Philipsen is Olav Kooij en Dylan Groenewegen te snel af in Gooikse Pijl

Jasper Philipsen heeft de Ixina Gooikse Pijl p/b Lotto op zijn naam geschreven. De Belg van Alpecin-Deceuninck was na 199 kilometer de snelste in een massasprint. Hij verwees Olav Kooij en Dylan Groenewegen naar de plaatsen twee en drie.

Het parcours van de Ixina Gooikse Pijl p/b Lotto – kortweg: de Gooikse Pijl – was identiek aan dat van vorig jaar. Opnieuw startten de renners in Halle, van waar ze naar een lokale ronde in en rondom Gooik reden. Dit circuit bevatte enkele glooiende wegen, maar heel lastig was het allemaal niet. De kans was groot dat we een massasprint kregen. Met onder meer Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Olav Kooij stonden er de nodige snelle mannen aan het vertrek.

Nederlandse conti-teams kiezen de aanval

De vlucht van de dag bestond uit zes renners. De Nederlandse Continental-teams waren goed vertegenwoordigd, want we zagen Thijs de Lange (Metec-SOLARWATT p/b Mantel), Bodi del Grosso (ABLOC CT), Harry Tanfield en Yentl Vandevelde (Tour de Tietema-Unibet) in het offensief. Ook Gage Hecht (Human Powered Health) en Ruben Apers (Flanders-Baloise) zaten mee.

Uiteindelijk bleven enkel De Lange, Vandevelde, Hecht en Apers over aan het front. Zij hielden stand tot in de laatste ronde (van 22 kilometer), maar op een kleine twintig kilometer van het einde werden ook zij ingerekend. Niet lang daarna kwam er een nieuwe aanval. Een groep van zo’n twintig, vijfentwintig renners scheidde zich – op initiatief van Lotto Dstny – af van de rest van het peloton. Ze sloegen een mooi gat, maar vanuit de achterhoede kwam nog een tros renners aansluiten. Daarbij alle grote sprinters: Kooij, Groenewegen, Jakobsen en Philipsen.

Philipsen de snelste

Het was Soudal Quick-Step dat in de laatste twee kilometer de kop, maar in de laatste honderden meters kwam Jayco AlUla opstomen. Groenewegen nam in de laatste rechte lijn dan de kop en leek de opkomende Kooij en Philipsen af te kunnen houden. In de laatste meters kwamen beiden er echter nog voorbij. Het was Philipsen die de twee Nederlanders met een half wiel wist te kloppen. De vierde plek was voor Gerben Thijssen, Fabio Jakobsen strandde op plek zes.