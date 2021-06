Jasper Philipsen wil óók sprinten in de Tour: “De groene trui is mijn carrièredoel”

Interview

Caleb Ewan noemt hem een van zijn grootste concurrenten. Maar met Tim Merlier en geletruidrager Mathieu van der Poel in de ploeg, is het niet evident voor Jasper Philipsen om zijn kans te pakken. De 23-jarige Belg kwam ongeschonden het eerste weekend door, maar moet wachten op zijn kans. “De ploeg heeft hier een goed uitgedacht plan voor en ik ga mijn best doen in de rol die ik krijg”, stelt Philipsen in gesprek met WielerFlits.

Met het selecteren van Philipsen nam Alpecin-Fenix een risico, vertelde Christoph Roodhooft net voor de Tour aan ons. De Belg liep bij een val in de Ronde van België een knieblessure op. “Ik voel me 100% op de fiets, dus dat is goed. Maar ik heb natuurlijk een kleine blessure, dus ik hoop niet dat het gaat opspelen naarmate ik meer ritten rijd. De knie is iets geks. Je gebruikt het bij iedere pedaalstrook. Het is een risico. Maar als ik de eerste week goed doorkom, gaan we door naar Parijs. Daar denk ik nu aan en niet aan mijn knieblessure.”

Met niet minder dan zeven of acht kansen voor de sprinters, ruiken de rappe mannen hun kans. Alpecin-Fenix gokt in de massasprints op Tim Merlier, maar het beschikt ook over Philipsen. De 23-jarige Belg reed al eens een halve Tour de France in dienst van UAE-Emirates en vorig jaar won hij in dat shirt op knappe wijze nog een etappe in de Vuelta a España. “Hier heb ik nog niet echt een rit uitgezocht. Maar er komen mooie kansen aan. Mijn ambitie is om er eentje te winnen, welke maakt me dan niet echt uit. Maar ik zal uiteraard de ploegtactiek volgen.”

Philipsen heeft het namelijk naar zijn zin bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft, waarvoor hij afgelopen winter tekende. “De sfeer is goed, het team voelt heel natuurlijk voor mij aan. Het ligt ook dichtbij mijn huis, de ploeg is ook erg professioneel. Het is in ieder geval heel anders dan dat het bij UAE-Emirates was. Dat was veel meer internationaal gericht, met een Italiaanse kern. Het zijn twee heel verschillende teams. Maar tot op heden bevalt de samenwerking me heel erg goed. Ik geniet echt van iedere reis die we met z’n allen maken.”

Drie musketiers

Met goudhaantje Van der Poel in het geel – dat zou best al eens kunnen duren tot etappe acht, de eerste bergrit – en daarbovenop een ritzege, kan de eerste Tour voor Alpecin-Fenix nu al niet meer stuk. “De droom van de ploeg was een overwinning in de eerste rit en dan het liefst met Mathieu. Dat is nu gebeurd. Natuurlijk heb ik ook mijn eigen ambitie. Ik wil zelf ook een rit winnen. We zitten alleen wel in de Tour, dat is niet gemakkelijk. Maar na mijn zege in de Vuelta, had ik meteen de Tour de France in gedachten. Ik kijk er echt naar uit.”

Toch zullen Philipsens kansen beperkt zijn. Zijn Nederlandse kopman is ook wereldtop in lastige sprints en Merlier is intrinsiek misschien net wat sneller tijdens een vlakke sprint. “Tim is echt een krachtige spurter die er een lange sprint van kan maken. Hij kan voor een lange tijd kracht op de pedalen blijven omzetten in snelheid. Soms vertrekt hij al op 250 meter voor de streep en gasten die dan in zijn wiel zitten, kunnen daar dan niet uit komen. Ik moet het dan weer hebben van een slipstream om dan toe te slaan met een laatste jump en ik ben goed in een sprint op hoge snelheid, waar ik mijn hoge cadans kan gebruiken.”

Merlier vertelde ons eerder dat Philipsen de ene dag zijn leadout doet en hij ’s anderendaags die van de jongeling voor zijn rekening neemt. Toch zijn topsprinters eigenlijk zelden een goede leadout, maar die ongeschreven regel geldt niet voor Philipsen. “Dat is al een paar keer goed gegaan. Het enige wat wel zo is: als ik de leadout doe voor Tim, ziet dat er op beeld en op foto’s nooit goed uit. Hij is wat groter dan ik ben. Dus ik weet niet of hij veel windvoordeel uit mij haalt. Maar we gaan het zien. Ik ga mijn best doen in de rol die ik krijg.”

Philipsen de meest ervaren van de drie



De missie om met MVDP een rit te winnen is dus in de tweede etappe al geslaagd, met geel als bonus. Die gaat zich niet anders gedragen, denkt Philipsen. Van der Poel is namelijk niet het alpha-mannetje in de groep. “Ik zie hem in ieder geval niet als een baasje of iets dergelijks”, lacht de sprinter. “Mathieu is iemand in de ploeg die veel lol maakt. Het is leuk om hem in het team te hebben. Maar uiteraard wel met groot respect, want hij is een groot kampioen. Wat wel zo is: als Mathieu iets vraagt, doen we daar wel 100% ons best voor.”

Wat Philipsen in de sprint op hem en Merlier voorheeft, is dat hij in 2019 dus al eens een halve Tour reed. Hij weet hoe het eraan toegaat in de massasprints tijdens de grootste en daardoor meest hectische koers van het jaar. De jongste van het stel heeft dus wel de meeste Tourervaring. “Het is fijn dat ik die al heb, ook met wat erbij komt kijken zoals de media-aandacht en de toeschouwers. Met de COVID-regels is het nu nog iets anders. Maar Parijs heb ik nog niet gehaald. Als alles goed gaat en ik niet ziek word of problemen heb, ga ik proberen Parijs te halen. Dat is de ambitie voor deze Tour.”

Als sprinter die ook lastigere ritten aankan, kom je automatisch al snel in aanmerking voor de groene trui. Merlier gaf alvast aan dat het puntenklassement niet in zijn macht ligt, omdat hij daarvoor te slecht klimt. Philipsen denkt daar anders over. “Mijn ambitie ligt daar zeker, maar wel voor de toekomst. De groene trui winnen, dat is mijn loopbaandoel. Maar dit jaar is daar denk ik geen ruimte voor in de ploeg, omdat we met twee sprinters én Mathieu zijn. We zullen dan ook moeten meedoen aan alle tussensprints. Maar het staat op mijn lijst voor de komende jaren. Ooit op een dag hoop ik een gooi naar het groen te doen.”