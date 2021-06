Jasper Philipsen verlaat Baloise Belgium Tour met diepe snijwond

Jasper Philipsen stapt vanmiddag niet meer op de fiets voor de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour. Na zijn valpartij in de etappe van vrijdag moest een diepe snijwond in de knie van de Belg in het ziekenhuis gehecht worden.

De Tour de France lijkt voor de kopman van Alpecin-Fenix niet in het gedrang te komen. Zijn ploeg laat in een persbericht weten dat hun sprinter drie dagen hersteltijd nodig heeft voor hij weer op de fiets zal stappen.

🏥 Update: @JasperPhilipsen was taken to Herentals hospital yesterday after his crash on stage 3 of the #BaloiseBelgiumTour. He sustained a deep cut on his right knee, which had to be cleansed and stitched.

He now faces 3 days off the bike to allow the wound to heal. pic.twitter.com/Rcbc6bGBor

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) June 12, 2021