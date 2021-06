Jasper Philipsen na val in Baloise Belgium Tour voor onderzoek naar ziekenhuis

Jasper Philipsen kon vrijdag door een valpartij in de Baloise Belgium Tour niet meedoen voor de zege, maar reed de rit wel nog uit. Na afloop is de sprinter van Alpecin-Fenix voor onderzoek naar het ziekenhuis in Herentals gegaan.

“Ik haakte mijn stuur in iemand en voor ik het wist lag ik op de grond”, vertelt de Belg na afloop van de etappe. “Dit is niet ideaal, nee. Ik denk dat het een vleeswond is, maar dat zullen we in het ziekenhuis wel zien.”

Ook de andere sprinter van Alpecin-Fenix, Tim Merlier, kon zich in Scherpenheuvel niet mengen in de strijd om de ritzege. De Belg schoot in de laatste honderden meters met zijn voet uit het klikpedaal.