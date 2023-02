Jasper Philipsen rijdt als enige Alpecin-Deceuninck-renner de Omloop én Kuurne

Alpecin-Deceuninck heeft de selecties voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne bekendgemaakt. Enkel Jasper Philipsen zal beide wedstrijden van het Vlaamse openingsweekend betwisten. Zowel zaterdag als zondag behoort de 24-jarige Belg tot de kanshebbers.

In de Omloop Het Nieuwsblad beschikt Alpecin-Deceuninck ook over Søren Kragh Andersen, die zijn debuut voor de Belgische formatie maakt. In 2020 was de Deen al eens derde in de Omloop. In de komende editie stelt Alpecin-Deceuninck ook Dries De Bondt, Michael Gogl, Oscar Riesebeek, Robert Stannard en Gianni Vermeersch op.

Geen van die renners komt zondag weer in actie, behalve Philipsen dus. Wel van de partij in Kuurne-Brussel-Kuurne: sprinter Kaden Groves, Silvan Dillier, Sam Gaze, Robbe Ghys, Timo Kielich en Axel Laurance. Die laatste komt officieel uit voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, maar omdat Kuurne-Brussel-Kuurne geen WorldTour-koers is, krijgt de Fransman de kans om mee te doen.

🤩 The moment you, we and the whole cycling world have been waiting for. The official opening weekend of the spring classics campaign is here! 👉 Discover our teams for @OmloopHNB and @KuurneBxlKuurne 🙌#AlpecinDeceuninck #OHN #OHN23 #KBK23 pic.twitter.com/iu6cXsBbOo — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) February 23, 2023