zaterdag 16 maart 2024 om 16:55

Jasper Philipsen prijst ploegmaat Mathieu van der Poel na winst in Milaan-San Remo

Een oververdiende eerste monumentale zege voor de Vlam van Ham. In Milaan-San Remo klopte hij na dik zes uur koers Michael Matthews en Tadej Pogacar. “Het is echt ongelofelijk. Ik moet het nog tot me door laten dringen. Hier heb ik van gedroomd”, zegt de topsprinter van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview.

In zijn eerste reactie na de finish op de Via Roma neemt de Belg, vorig jaar al tweede in Parijs-Roubaix, uitgebreid de tijd om zijn illustere Nederlandse ploegmaat te bedanken. “Ik ben ontzettend trots, ook op wat Mathieu in de finale heeft gedaan. Wat een geweldig ploegwerk! Het is prachtig hoe we dit als ploeg hebben gedaan.”

“Dit is een van de weinige monumenten die ik kan winnen. Ik voelde me de hele dag goed en ik had het gevoel dat het mijn dag kon worden. Al van bij de start voelde ik dat ik goede benen had en ik geloofde erin, maar dan moet het altijd nog lukken. Op de Poggio keken de favorieten een beetje naar elkaar, maar ik kon terugkeren en Mathieu was er dan om mij te helpen. Ik moet hem enorm bedanken.”

Uiteindelijk kwam het dus, na veel vijven en zessen, toch aan op een sprint. “Ik was vooral bang voor Mads Pedersen, ik had niet verwacht dat Matthews nog zo goed was. Een sprint na 300 kilometer is altijd vreemd en anders, maar gelukkig had ik nog vijf centimeter om uiteindelijk iedereen te kloppen. Het is echt ongelofelijk. Ik moet het nog tot me door laten dringen. Hier heb ik van gedroomd.”